Провал безпеки з боку Німеччини викликає щонайменше подив, а виток призведе до посилення заходів безпеки в арміях в усьому світі, насамперед у Бундесвері

Союзники по НАТО закликали Німеччину посилити заходи безпеки після того, як російські терористи оприлюднили перехоплені розмови німецьких офіцерів щодо надання Україні ракет дальньої дії Taurus. Бундесвер, схоже, занадто недбало ставиться до оперативної безпеки.

Про це пише інформаційне агентство Bloomberg. Відомо, що секретну нараду офіцери проводили через незашифровану платформу онлайн-зв'язку WebEx.

Джерело агентства назвало таку поведінку офіцерів Бундесверу "непрофесійною". За його словами, такого можна було очікувати від людей, які не проходили навчань з дотримання безпеки, а не від високорангових військових однієї з західних армій.

Ще два джерела сказали виданню, що провал безпеки з боку Німеччини викликає щонайменше подив, а виток призведе до посилення заходів безпеки в арміях в усьому світі, насамперед у Бундесвері. Німецький чиновник, з яким поговорили журналісти, додав, що цей інцидент показав необхідність доведення до кінця змін у політиці безпеки та оборони через війну в Україні.

Водночас чиновники та військові сказали, що справжня важливість цієї інформації під великим питанням. Так, канцлер Олаф Шольц навіть чути не бажає про передачу Україні німецьких ракет, тому навряд чи виток становить небезпеку – ймовірно, що поки в Німеччині не зміниться канцлер, Україна ракет не побачить.

Раніше "Телеграф" писав, що російський терористичний режим опублікував тексти розмов офіцерів Бундесверу щодо використання Україною далекобійних ракет Taurus, оскільки Росія бажає за будь-яку ціну зірвати постачання цих ракет. Служба військової контррозвідки Німеччини має якнайшвидше розслідувати цей виток і покласти край російському шпигунству.