Taurus на Крымский мост: Шольц обещает объяснить скандал с русской прослушкой

Политики обеспокоены шпионажем в рядах Бундесвера

Недавно россияне опубликовали якобы запись перехваченных разговоров офицеров ВВС Германии, в которых они говорили о возможных ударах по Крымскому мосту. Канцлер Олаф Шольц пообещал предоставить скорейшее разъяснение.

Об этом пишет Tagesschau. Политик социально-демократической партии Германии (СДПГ) во время визита в Ватикан заявил, что это "очень серьезное дело".

Информационное агентство dpa во время общения с политиком предположило о причинении этим возможного вреда внешней политике.

"Именно поэтому это сейчас выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это тоже необходимо", — ответил он.

Отметим, что Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил. В них, по утверждению роспропагандистов, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

После этого ряд немецких политиков призвали прояснить ситуацию с возможным прослушиванием и шпионажем в рядах Бундесвера.

Ранее "Телеграф" писал, что Шольц придумал новую причину не давать Украине Taurus.