Не могут успокоиться: роспропаганда назвала мосты Германии, которые могут взорвать за угрозы Крымскому

Есть на что посмотреть сквозь ракетный прицел

Скандал с якобы перехваченным разговором о возможности удара Германией по Крымскому мосту ракетами Taurus набирает обороты. Российская пропаганда до сих пор не угомонилась, поэтому показала четыре немецких моста по которым готова ударить РФ.

Такое развитие событий возможно "в ответ на удар" по Керченскому мосту в оккупированном Крыму. Об этом сообщает "Агентство. Новости".

Это мнение в программе "Вести недели" озвучил российский пропагандист Дмитрий Киселев.

"При всей продвинутости собеседников у них в головах не всплывают картинки мостов в Германии. В этой довольно тесной стране нет таких длинных, как Крымский. Но все же тоже есть на что посмотреть сквозь ракетный прицел. Жаль будет, но что делать? Наш Крымский мост им не жалко", — сказал он.

В эфире программы ведущий перечислил четыре немецких моста, по которым Россия может нанести "ответный удар".

Ферманзундский мост

Под прицелом могут быть:

Ферманзундский и Рюгенский мосты на севере Германии, соединяющие материковую часть страны с островами Фемарн и Рюген,

железнодорожный мост Гогенцоллернов в Кельне;

Магдебургский водный мост, соединяющий два канала через Эльбу в 150 км от Берлина.

Рюгенский мост

Киселев не отверг идею атаковать сразу 4 моста, ведь так можно уравновесить длину в соответствии с Крымским.

"Придется обратить внимание и на другие мосты в Германии, чтобы подобрать соответствующий ущерб за погонными метрами", — заявил пропагандист.

Ранее "Телеграф" писал, почему, по мнению BILD, Германия сливает данные в Россию.