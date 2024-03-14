Зеленский провел переговоры с Шольцем: о чем говорили лидеры стран

Одной из тем было оборонное производство

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцtм. В ходе разговора стороны обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства. Президент поблагодарил главу правительства Германии и немецкий народ за длительную всестороннюю поддержку Украины и ее фиксацию в двустороннем соглашении по безопасности.

"Поприветствовал утверждение Европейской комиссией проекта переговорных рамок. Украина завершила выполнение всех четырех законодательных шагов, определенных Европейской комиссией в Пакете расширения, который является основанием для одобрения переговорной рамки. Теперь шаг за государствами-членами. Скорейшая реакция партнеров продемонстрирует приверженность курсу на вступление Украины в ЕС", — подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что стороны обсудили развитие оборонного сотрудничества как на уровне государств, так и на уровне представителей оборонно-промышленного комплекса и локализации оборонного производства в Украине. Президент передал приоритетные потребности украинских защитников в бронетехнике, артиллерии и ПВО. Также Зеленский поблагодарил Германию за присоединение к усилиям Чешской Республики по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

"Обменялись мнениями по результатам Конференции по поддержке Украины в Париже 26 февраля и скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу в Берлине с участием Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Дональда Туска. Кроме того, обсудили организацию Конференции по восстановлению Украины (URC-2024) в Берлине в июне. Отметил участие представителя Германии в подготовке Глобального саммита мира", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз прокомментировал свое нежелание передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он заявил, что использовать эти снаряды ВСУ не смогут без немецких солдат, а отправлять свои войска в Украину Германия не намерена.