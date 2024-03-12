Снова за рыбу деньги: Шольц упорно говорит о нежелании отдавать Taurus Украине

Шольц апеллирует к тому, что Германия и так предоставила Украине много военной помощи.

Немецкий канцлер Олаф Шольц продолжает, где только можно заявлять, что Украина не получит от Германии ракет Taurus. Его языком это называется нежеланием создавать "никаких обманчивых ожиданий".

Об этом Шольц заявил во время совместной пресс-конференции с малазийским премьер-министром Анваром Ибрагимом в Берлине, сообщает Укринформ. Причем Шольц договорился до того, что заявил – использование ракет Taurus Украиной якобы вообще не является чем-то оправданным.

"По одной системе вооружений, учитывая эффективность и способ применения, считаю, что ее нельзя использовать бесконтрольно, но участие немецких военных не оправдано, даже из-за пределов Украины... Это моя задача как канцлера, как главы правительства, высказываться точно и не создавать никаких обманчивых ожиданий. И мои ответы, соответственно, четкие", – заявил он.

Впрочем, немецкий канцлер попытался апеллировать к тому, что Германия сейчас является страной, которая в больших объемах оказывает Украине финансовую и военную помощь. Киеву было передано значительное количество вооружения и денег.

"В целом предварительные и обещанные поставки достигают 28 миллиардов евро или 30 миллиардов долларов. Это значительная сумма. Мы мобилизовали все, чтобы Украина получила от нас необходимую поддержку – боеприпасы, артиллерию, танки, противовоздушную оборону разных типов", – сказал он.

Как сообщал "Телеграф", недавно Шольц еще раз выступил против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Он назвал еще одну причину отказа: для эксплуатации Taurus нужно привлечь немецких солдат. Без этого, по мнению Шольца, невозможно вести контроль над поставленным Киеву вооружением.

Западные СМИ считают, что цель Шольца состоит в том, чтобы Украина как можно раньше согласилась на мирные переговоры с Россией. Такой вывод можно сделать из нежелания Шольца "идти ва-банк" ради Украины и передавать ей дальнобойные ракеты Taurus.