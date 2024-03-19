Идея сокращения Минагро и отставки Сольского выглядит как политическая интрига, - эксперт

Премьер министр Денис Шмыгаль хочет сократить Министерство аграрной политики и продовольствия, чтобы избавиться от его главы Николая Сольского, считающегося одним из главных кандидатов на пост премьера. Об этом заявил политолог Владимир Сонюк в своем блоге на сайте Цензор.Нет.

"Профессиональные общественные организации выразили обеспокоенность в связи с планами главы правительства Дениса Шмыгаля упразднить стратегическое Министерство аграрной политики и продовольствия, передав его функции Минэкономики. Общественники подчеркнули важность министерства Сольского, приведя в пример мировую практику", — отметил политолог.

По его словам, широкая поддержка общественности — не случайна, так как Николай Сольский является "одним из наиболее эффективных министров текущего Кабмина".

"Так, в условиях войны и блокады глава Минагро проявил себя как успешный антикризисный менеджер, наладив сбор урожая и в кратчайшие сроки решив проблемы остановки зернового коридора. В итоге экспорт сельхозпродукции в 2023 году вырос до 22,9 млрд долл. что на 7% превысило показатели 2022 года. Также Сольский успешно курирует разминирование сельскохозяйственных земель", — подчеркнул Сонюк.

Эксперт уверен, что в таких условиях упразднение стратегического Министерства аграрной политики действительно выглядит, как политические интриги внутри Кабинета министров, месть или попытка убрать конкурента.

"Кроме того, эксперты и журналисты не раз называли Николая Сольского одним из главных претендентов на пост премьера в новом кабмине. В то же время пресса все больше начала говорить о смене правительства Дениса Шмыгаля после череды провалов премьера. Так, его косвенно обвиняют в срыве переговоров с Польшей о разблокировании границ и слишком медленном строительстве фортификационных сооружений", — резюмировал политолог.