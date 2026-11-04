Паспорт-книжка действует, но... Когда обмен на ID-карту все же обязателен

Порядок получения и замены документов урегулирован законодательством Украины

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Владельцам паспортов гражданина Украины образца 1994 года в форме книжечки необязательно их менять. Однако есть ряд случаев, когда их обмен на ID-карту обязателен.

В Государственной миграционной службе Украины рассказали об основаниях замены. Там объяснили, сколько сейчас стоит замена главного документа гражданина страны.

В Службе отметили, что замена документа происходит исключительно по желанию владельца. Ведь какие-либо сроки действия паспорта не установлены.

"Законодательство Украины не определяет конечную дату действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. Однако сейчас законодательством предусмотрен обмен паспорта гражданина Украины образца 1994 года на ID-карту по желанию владельца", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ID-карта выдается во всех случаях, когда необходима замена паспорта образца 1994 года. Среди них:

воровство;

потеря;

порча;

смена фамилии или других данных владельца документа.

"Кроме того, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту, если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет", — говорится в сообщении.

Заменить старый паспорт придется по нескольким причинам. Фото ИИ/"Телеграф"

Сколько стоит оформление нового документа?

В Государственной миграционной службе также отметили, что в случае оформления паспорта гражданина Украины в форме карты в течение 20 рабочих дней общая стоимость административного сбора составляет 618 гривен, в том числе:

стоимость административной услуги — 126 гривен;

стоимость бланка — 492 гривны.

Общая стоимость административного сбора в случае срочного оформления (в течение 7 рабочих дней) составляет 988 гривен, в том числе:

стоимость административной услуги — 496 гривен;

стоимость бланка — 492 гривны.

Отдельно в каждом случае нужно оплатить сервисные услуги государственного предприятия, стоимость которых составляет 650 гривен. Таким образом, при срочном оформлении документа, общая сумма может достичь 1638 гривен.

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