Не только от жира и грязи: зачем кухонные стены протирают уксусом

Как это доступное средство поможет во время уборки

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Белым уксусом очищают кухонные поверхности от небольших очагов плесени. Сначала проверьте средство на незаметном участке, а главное – не смешивайте его со средствами, содержащими хлор.

О необычном применении уксуса пишет MSN . Рассказываем, зачем держать этот продукт под рукой, как им пользоваться и каких предосторожностей придерживаться.

Почему кухонным стенам нужен особый уход

Во время готовки на кухне постоянно образуется пар. Когда вентиляция работает плохо, влага оседает на поверхностях и создает условия для появления плесени.

Чтобы уменьшить конденсат, рекомендуют проветривать помещение по 10–15 минут несколько раз в день, особенно после приготовления пищи, и включать вытяжку.

Больше всего плесень угрожает участкам возле плиты и раковины, а также углам помещения. Грибок может быть незаметен на начальной стадии, поэтому регулярное мытье стен помогает вовремя выявить проблему.

Пар во время приготовления пищи оседает на кухонных стенах и способствует появлению плесени Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как уксус помогает во время уборки

Белый уксус содержит уксусную кислоту с антимикробными свойствами. Поэтому им очищают некоторые поверхности от грязи и небольших очагов плесени.

Для уборки подойдет неразбавленный белый уксус. Нанесите его на пораженный участок, оставьте примерно на 30–60 минут, а затем осторожно очистите и высушите поверхность.

Сначала проверьте средство на незаметном участке. Уксусная кислота может повредить некоторые покрытия, в частности мрамор и гранит.

Когда уксус не поможет

Уборка в домашних условиях не всегда решает проблему плесени. Если грибок охватил значительную площадь или регулярно появляется снова, сначала найдите источник влаги.

Если площадь поражения превышает примерно 0,93 квадратного метра, обратитесь к специалистам. Также нужно:

устранить протечки;

наладить вентиляцию;

не допускать накопления конденсата.

Уксус категорически запрещено смешивать с хлорсодержащими средствами для уборки: такая смесь может выделять опасный газ.

Почему кухню нужно убирать регулярно

Уксус может пригодиться в быту, но он не заменит полноценный уход за помещением. Регулярно очищайте поверхности, проветривайте кухню и следите за влажностью – это поможет снизить риск появления плесени.

Не игнорируйте первые признаки грибка. Небольшую проблему устранить проще, чем бороться с ее распространением.

Как сообщал "Телеграф", уксус может повредить некоторые вещи.