История со скандальным законопроектом Безуглой получила развязку: нардеп рассказал подробности

Инициатива напоролась на волну критики

Законопроект №11104, который подали в Верховную Раду народные депутаты Марьяна Безуглая и Галина Третьякова, отзывают из парламента. В нем предлагалось, чтобы украинцев могли лишать свободы за присвоение государственных функций, например, за представление своего государства на международных мероприятиях без предоставления полномочий и согласований.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что это единственное верное решение в этой ситуации.

Стоит отметить, что в настоящее время в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады не указано, что он был отозван. Там отмечено, что документ еще находится на рассмотрении комитета.

Как известно, данным законопроектом предлагалось в Уголовный кодекс в статью о государственной измене добавить ответственность для тех граждан Украины, кто присваивает государственные функции, а именно:

представляет страну на международных мероприятиях,

встречается с уполномоченными лицами или агентами иностранных государств;

переписывается или звонит по телефону представителям международных организаций.

Если же человек делает это без официального разрешения, он может получить лишение свободы сроком от 10 до 12 лет и утрату права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет. Может быть конфисковано имущество.

Авторы документа отметили, что за основу законопроекта был взят американский Закон Логана. Он ведет свое начало от внешнеполитического конфликта США с Францией в конце XVIII века.

Следует отметить, что сразу после этого в сети разразился настоящий скандал. Многие украинцы считают, что этот законопроект якобы является попыткой "узурпации власти" и закручиванием гаек оппозиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что представлял собой законопроект Третьяковой и Безуглой. А также как на него отреагировали в Верховной Раде.