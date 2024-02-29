Военный для галочки? Безуглая обвинила мужа Сюмар, ей ответили

Скандалы вокруг заявлений Безуглой стали уже привычным явлением в Верховной Раде

В Верховной Раде разгорается очередной скандал: народная депутат Марьяна Безуглая обвинила мужа своей коллеги Виктории Сюмар в том, что тот только делает вид, что воюет, однако получает деньги от ВСУ. Так, Безуглая утверждает, что Дмитрий Христюк ни дня не был на фронте, а награду "Серебряный крест" от экс-главнокомандующего Валерия Залужного мужчина "нарешал".

Соответствующее сообщение нардеп сделала в своем Facebook 28 февраля. Безуглая назвала Христюка политическим VIP, который все "порешал".

"А вот муж Виктории Сюмар Дмитрий Христюк ни одного дня не воевал. Но все это время "двухкратный чемпион самбо" получал средства от ВСУ, а в мае 2023 года отмечен почетным нагрудным знаком ГК ВСУ Залужного "Серебряный крест". Были опрошены свидетели и проверен " боевой путь комбата". Один из многих примеров политических VIP, которые "порешали", — написала Безуглая в своем первом сообщении на эту тему.

Народная депутат Виктория Сюмар отреагировала на обвинение своей коллеги. Ответ она опубликовала на своей странице в сети Facebook, где отметила, что все обвинения Безуглой – ложь.

"Есть Ложь, а есть Марьяна Бэ). Это несколько больше. Задачи ее понимаю: дискредитировать своими писульками всех, кто из другого политического лагеря… Конечно, она знает, что боевые распоряжения выставлять нельзя, как и боевые донесения, но я горжусь, что в тех сводках уничтоженного врага и вражеской техники, которые любят выставлять пользователи ФБ, есть цифры и от моего мужа и его собратьев", — отметила Сюмар и пожелала Безуглой "провести расследование о количестве мужчин в ВСУ и ее коллег-депутаток из партии власти".

Однако уже на следующий день, 29 февраля, Безуглая опубликовала продолжение. Нардеп отметила, что Христюк "нарешал" себе не только "Серебряный крест" Залужного".

"Продолжение. Оказывается, муж Виктории Сюмар Дмитрий Христюк "порешал" себе не только "Серебряный крест" Залужного, но и уже 30 мая 2023 года получил УБД (выдал ему это экс-командующий ТРО Танцура:) и попал на стенды Киевской областной администрации как "герой". Когда добровольцы с 24 февраля все еще не могут получить удостоверение УБД, тыловые симуляторы все быстренько оформляют", — пишет нардеп.

В комментариях на страницах обоих народных избранниц люди, традиционно, поделились на два лагеря. Одни верят Безуглой, другие – Сюмар. "Обвиняемый" Христюк тоже отреагировал на упреки Безуглой и опубликовал большое сообщение в той же сети, где рассказал обо всем своем боевом пути.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Марьяна Безуглая ушла из партии "Слуга народа" и сразу вылила тонну критики на своих коллег.