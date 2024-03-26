Історія зі скандальним законопроєктом Безуглої отримала розв'язку: нардеп розповів подробиці

Ініціатива напоролася на хвилю критики

Законопроєкт №11104, який подали до Верховної Ради народні депутатки Мар’яна Безугла та Галина Третьякова, відкликають з парламенту. У ньому пропонувалося, щоб українців могли позбавляти волі за присвоєння державних функцій, наприклад, за представлення своєї держави на міжнародних заходах без надання на те повноважень та погоджень.

Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він підкреслив, що це єдине правильне рішення в цій ситуації.

Варто зазначити, що наразі у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради не вказано, що його було відкликано. Там зазначено, що документ ще знаходиться на опрацюванні комітету.

Як відомо, даним законопроєктом пропонувалося до Кримінального кодексу в статтю про державну зраду додати відповідальність для тих громадян України, хто привласнює державні функції, а саме:

представляє країну на міжнародних заходах,

зустрічається з уповноваженими особами чи агентами іноземних держав,

листується чи телефонує представникам міжнародних організацій.

Якщо ж людина робить це без офіційного дозволу, вона може отримати позбавлення волі на строк від 10 до 12 років та втрату права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Може бути конфісковане майно.

Авторки документа зазначили, що за основу законопроєкту був взятий американський Закон Логана. Він бере свій початок у зовнішньополітичному конфлікті США із Францією у кінця XVIII ст.

Варто зазначити, що одразу після цього в мережі розпочався справжній скандал. Багато українців вважають, що цей законопроєкт нібито є спробою "узурпації влади" та закручуванням гайок опозиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що являв собою законопроєкт Третьякової та Безуглої. А також, як на нього відреагували у Верховній Раді.