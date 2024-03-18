"Путин украл выборы, но не украдет Украину": как Запад реагирует на "выборы президента РФ"

Комментарии западных лидеров не заставили себя долго ждать

Согласно предварительным данным экзитполов, в президентских "выборах" в России побеждает не кто иной, как диктатор Владимир Путин с результатом 87,29%. Хотя для полноты картины осталось подсчитать еще немного голосов, но исход уже понятен всему миру. По случаю проведения "выборов" в стране-агрессоре на Западе уже высказали свое четкое мнение.

"Телеграф" собрал заявление западных лидеров, в которых четко прослеживается негативное отношение к этому мероприятию в России. Все как один считают, что эти так называемые выборы лишены того самого законного права выбора каждого.

Справедливо этот шабаш под руководством Путина называют также незаконным. За три дня выборов в РФ было множество доказательств тому, что из этой процедуры устроили настоящий цирк. Разумеется, на Западе не закрыли на это глаза.

Реакция мира на "выборы" Путина

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) написал следующее:

"В России "выборы" лишены какой-либо демократической легитимности и утратили свою цель. Человек, ответственный за самую кровопролитную войну в Европе со времен Второй мировой войны, продолжает свое правление на посту президента России".

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс назвал Путина вором, заявив, что тот "украл выборы".

"Путин украл еще одни выборы, но он не украдет Украину. Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы остановить этого вора, увеличивая нашу коллективную поддержку Украины. Как показывает история, мы должны остановить диктаторов и автократов, иначе они будут воровать еще больше", — написал в соцсети Х Шеппс.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также прокомментировал "выборы" в России. Он считает, что они не выглядят, как честные и свободные.

"В России закрылись избирательные участки из-за незаконного проведения выборов на территории Украины, отсутствия выбора у избирателей и отсутствия независимого мониторинга со стороны ОБСЕ. Это не то, как выглядят свободные и честные выборы", — сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказал свое мнение коротко, но его позиция вполне ясна:

"Выборы. Какие выборы?".

Глава Европейского Совета Шарль Мишель "поздравил" Владимира Путина с его очевидной "победой".

"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Никакой оппозиции. Без сводобы. Нет выбора", — написал он на своей странице в соцсети.

Пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин сказал, что Франк-Вальтер Штайнмайер не намерен поздравлять президента России Владимира Путина с "победой" на выборах. Об этом пишет Tagesspiegel.

"Письма Путину не будет", — сказала она.

Также сам Штайнмайер в день выборов диктатора написал следующее:

"Сегодня я думаю о людях в России, которые борются за свободу и демократию и живут в постоянной опасности со стороны путинского режима. Мы не забудем этих мужественных людей".

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома заявил, что в РФ честных выборов нет. Об этом пишет Reuters.

"В России нет свободных или честных выборов, учитывая то, что Путин посадил политических оппонентов и не позволил другим кандидатам баллотироваться против него", — сказал он.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сказал следующее насчет "выборов":

"Я хочу подчеркнуть, что это были несвободные и нечестные выборы в сильно ограниченной среде, это я еще дипломатически мягко выразился. Более того, они были основаны на репрессиях и запугивании. А еще нарушали суверенитет Украины, так как выборы проходили на ее оккупированных территориях".

МИД Польши отреагировал на выборы Путина отметив, что голосование проходило в условиях крайних репрессий против общества.

"Особого осуждения заслуживает незаконное решение Кремля провести выборы на ВОТ Украины. Это демонстративное нарушение международного права, в частности Устава Организации Объединенных Наций, и его можно рассматривать лишь как очередную попытку взорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Польша не признает и никогда не примет проведения и результаты "выборов", проведенных на этих территориях. Россия должна нести ответственность за ее организацию и проведение на территории Украины", — говорится в официальном заявлении МИД Польши.

МИД Чехии заявило, что не признает выборов в России на временно оккупированных территориях Украины.

"Чехия не признает проведение этого нелегитимного избирательного фарса в Автономной Республике Крым и городе Севастополе и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Оккупация вышеупомянутых территорий является нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН. Целью России является легализация результатов ее агрессивной политики в отношении Украины. В то же время она неоднократно нарушает международное право, посягая на суверенитет иностранных государств", — говорится в заявлении.

МИД Германии называет происходящее в России событие "псевдовыборами" и совершенно не удивляется результатам "голосования",

"Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, результат никого не удивит. Правление Путина авторитарно, он опирается на цензуру, репрессии и насилие. "Выборы" на оккупированных территориях Украины недействительны и являются еще одним нарушением международного права" — отметили в МИД.

Пока мир справедливо осуждает то, что называют выборами в России, есть и те, кто порадовался на диктатора Путина и поздравил его с переизбранием и с тем, что следующие шесть лет он будет занимать кресло президента.

Так, председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с победой:

"Ваше переизбрание в полной мере свидетельствует, что вас поддерживает российский народ. Я верю, что под вашим руководством Россия сможет добиться еще больших успехов в развитии и строительстве государства".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с "коллегой" Путиным, в ходе которого поздравил его с убедительной победой на президентских выборах. Об этом пишет БелТА.

"Президент от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах", — говорится в публикации.

Напомним, ранее "Телеграф" подробнее писал о том, кто открыто поздравил Владимира Путина с победой на "выборах" в России.