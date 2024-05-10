"Это нехорошая новость", — немецкая министр об уходе Кубракова

Федеральный министр Германии по экономическому сотрудничеству и развитию Свенья Шульце 9 мая приехала с неанонсированным визитом в Киев. Она должна была встретиться с главой Мининфраструктуры Александром Кубраковым. Впрочем, пока чиновница ехала, Кубракова успели уволить с должности.

Об этом пишет Die Welt.

В соцсетях Свенья Шульце сообщила, что во время визита в Киев встретилась с президентом Владимиром Зеленским, министром энергетики Германом Галущенко, городским главой Киева Виталием Кличко и другими украинскими чиновниками.

Темой разговоров была, в частности, подготовка к Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11 и 12 июня в Берлине.

Именно глава Мининфраструктуры Александр Кубраков должен заниматься ее подготовкой. Но сразу по прибытии немецкой делегации стало известно, что Кубракова уволили. Шульце отметила, что "это действительно нехорошая новость".

По данным издания, министр хотела встретиться с Кубраковым, как только приехала. Но "из-за удивительного поворота событий" уволенный вице-премьер смог подарить ей лишь ожерелье с белым голубем мира, которое она потом носила во время визита.

Шульце не смогла сказать журналистам, что будет дальше с подготовкой к конференции.

"Просто досадно, потому что это уже вскоре, и мы очень интенсивно готовились с ним (Кубраковым — ред.) и его командой. Личный контакт и построенные доверительные отношения теперь исчезли", — сказала министерша.

Впрочем, Шульце не пришлось ехать домой, ничего не достигнув. Во время визита был подписан контракт на предоставление 45 миллионов евро грантов для обновления электросети в Украине.

Что предшествовало?

Верховная Рада 9 мая уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Во время голосования министра в зале не было. По его словам, премьер-министр Денис Шмигаль не обсуждал с ним вопрос увольнения.

Ранее стало известно, что на заседании фракции "Слуга Народа" 8 мая было решено разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на два отдельных ведомства — Министерство развития общин, территорий и Министерство инфраструктуры. Новое Мининфраструктуры предположительно возглавит Кубраков, а кандидатура главы Минрегиона еще не определена.

Народный депутат Евгения Кравчук из "Слуги народа" рассказала, что сначала Кабинет Министров должен принять решение о разделении министерства, далее назначить исполняющих обязанности в оба новых ведомства. Только после этого можно будет рассмотреть кандидатуры постоянных руководителей.