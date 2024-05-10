"Це недобра новина", — німецька міністерка про звільнення Кубракова

Федеральна міністерка Німеччини з економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце 9 травня приїхала з неанонсованим візитом до Києва. Вона мала зустрітися з очільником Мінінфраструктури Олександром Кубраковим. Утім, поки урядовиця їхала, Кубракова встигли звільнити з посади.

Про це пише Die Welt.

У соцмережах Свенья Шульце повідомила, що під час візиту до Києва зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, міністром енергетики Германом Галущенком, міським головою Києва Віталієм Кличком та іншими українськими посадовцями.

Темою розмов була, зокрема, підготовка до Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 11 та 12 червня в Берліні.

Саме очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков мав займатися її підготовкою. Але відразу після прибуття німецької делегації стало відомо, що Кубракова звільнили. Шульце зазначила, що "це справді недобра новина".

За даними видання, міністерка хотіла зустрітися з Кубраковим, щойно приїхала. Але "через дивовижний поворот подій" звільнений віцепрем'єр зміг подарувати їй лише намисто з білим голубом миру, яке вона потім носила під час візиту.

Шульце не змогла сказати журналістам, що буде далі з підготовкою до конференції.

"Просто прикро, тому що це вже незабаром, і ми дуже інтенсивно готувалися з ним (Кубраковим — ред.) і його командою. Особистий контакт і довірливі стосунки, які будували, тепер зникли", — сказала міністерка.

Утім Шульце не довелося їхати додому, нічого не досягнувши. Так, під час візиту було підписано контракт на надання 45 мільйонів євро грантів для оновлення електромережі в Україні.

Що передувало?

Верховна Рада 9 травня звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Під час голосування самого міністра в залі не було. За його словами, прем’єр-міністр Денис Шмигаль не обговорював з ним питання звільнення.

Раніше стало відомо, що на засіданні фракції "Слуга Народу" 8 травня було вирішено розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на два окремі відомства — Міністерство розвитку громад, територій та Міністерство інфраструктури. Нове Мінінфраструктури, імовірно, очолить Кубраков, а кандидатура очільника Мінрегіону ще не визначена.

Народна депутатка Євгенія Кравчук зі "Слуги народу" розповіла, що спершу Кабінет Міністрів повинен ухвалити рішення про розділення міністерства, далі призначити виконувачів обов’язків в обидва нові відомства. Тільки після цього можна буде розглянути кандидатури постійних очільників.