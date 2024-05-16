Придется выбирать: у Байдена ответили на заявление Китая после переговоров Си и Путина

Такова позиция всего Запада

В США упрекнули Китая за его постоянную поддержку российского диктатора Владимира Путина, которого с радостью встретили в Китае в четверг, 16 мая. Заметили, что в конце концов Пекину придется выбирать между Западом и Россией.

Об этом сообщает издание Newsweek. Это позиция не только Вашингтона, но и Европейского Союза, НАТО и G7.

"Если Китай заявляет, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать наибольшую угрозу европейской безопасности", — заявил пресс-секретарь Государственного департамента США.

Как пишет издание, визит Путина, его первая официальная международная поездка с момента избрания на пятый срок, проходит на фоне третьего года полномасштабного вторжения России в Украину, когда США и другие западные государства стремятся изолировать Москву на фоне продвижения РФ.

Кроме того, по словам спикера Госдепа, Россия будет прилагать усилия, чтобы продолжать войну против Украины и без поддержки Китая.

"Ни одна страна не должна давать Путину платформу для развертывания его агрессивной войны против Украины. Мы не можем вернуться к обычной работе или закрывать глаза на явные нарушения международного права, которые Россия совершила в Украине. Необходимо привлечь к ответственности лиц, ответственных за военные преступления", – заявил спикер.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Энтони Блинкен во время своего визита в Киев порадовал заявлениями о новой помощи Украине и членстве в НАТО.