ПВО и не только: Блинкен порадовал заявлениями о новой помощи Украине и членстве в НАТО

Помощь уже в пути

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который 14 мая находится в Киеве с необъявленным визитом, заявил, что новая американская помощь уже на днях поступит в Украину. Также чиновник заверил, что США подготовят нашу страну к членству в НАТО.

Об этом он сказал во время своего брифинга. По его словам, США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в Альянс. Блинкен добавил, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей "быстро" вступить в Альянс. Но только тогда, когда страна будет отвечать критериям членства.

"На последнем саммите НАТО в Вильнюсе союзники согласились, что Украина должна выполнить план по вступлению прежде, чем её позовут присоединиться… Украина — это намного больше, чем просто получатель помощи. У Украины сейчас больше военного опыта, чем у кого-либо на планете. Украина также может многому научить Альянс. НАТО будет более защищенным, когда её военными будут с нами", — отметил он.

Также Блинкен затронул тему военной помощи Украине на фоне нового наступления РФ. По его словам, дополнительнительный пакет поддержки поступит на поле боя уже в ближайшие дни. Также госсекретарь заверил, что США работают над вопросом предоставления Украине дополнительных систем ПВО.

Напомним, ранее мы писали о том, что Блинкен и Кулеба перекусили в культовой пиццерии Киева.