Китай официально поддержал Россию в войне? Опубликовано заявление после встречи Путина и Си

Один из пунктов выглядит как прямое оправдание агрессии

В четверг, 16 мая, "президент" России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин по итогам официальной встречи в Пекине подписали совместное заявление. В нем есть пункт о поддержке Китаем действий РФ "по защите своего суверенитета и территориальной целостности".

Совместное заявление опубликовала пресс-служба Кремля. В документе говорится, что Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела России.

"Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России", — говорится в документе.

Вспомнили в совместном заявлении и об Украине. Якобы для решения "украинского кризиса" (так официально власти КНР называют войну России против Украины) необходимо устранить первопричины. И при этом следует "учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности".

В совместном заявлении говорится, что РФ "позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу". В документе обе страны также осудили возможную конфискацию российских замороженных активов.

После официальной встречи Си Цзиньпин и Владимир Путин проведут неофициальные переговоры. Журналист пытался узнать, о чем они будут говорить у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Тот дал странный ответ, назвав Путина "ишаком".

Напомним, что недавно Си Цзиньпин посещал Европу. Он встретился с лидерами Франции, Венгрии и Сербии. Одной из главных тем для переговоров была война в Украине.

"Телеграф" писал, что изменится в российско-китайских отношениях после европейского турне Си. Ждать каких-то кардинальных перемен не стоит, но все же Кремль могут ожидать неприятные "сюрпризы" от основного партнера.