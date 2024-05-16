Доведеться обирати: у Байдена відповіли на заяву Китаю після переговорів Сі та Путіна

Така позиція всього Заходу

У США дорікнули Китаю за його постійну підтримку російського диктатора Володимира Путіна, якого радо зустріли в Китаї в четвер, 16 травня. Зауважили, що зрештою Пекіну доведеться обирати між Заходом та Росією.

Про це повідомляє видання Newsweek. Зазначається, що це позиція не лише Вашингтона, а і Європейського Союзу, НАТО і G7.

"Якщо Китай заявляє, що хоче добрих відносин з Європою та іншими країнами, він не може продовжувати підживлювати найбільшу загрозу європейській безпеці", — заявив прессекретар Державного департаменту США.

Як пише видання, візит Путіна, його перша офіційна міжнародна поїздка з моменту обрання на п’ятий термін, відбувається на тлі третього року повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли США та інші західні держави прагнуть ізолювати Москву на тлі просування РФ.

Крім того, за словами речника Держдепу, Росія докладатиме зусиль, щоб продовжувати війну проти України і без підтримки Китаю.

"Жодна країна не повинна давати Путіну платформу для розгортання його агресивної війни проти України. Ми не можемо повернутися до звичайної роботи або закривати очі на явні порушення міжнародного права, які Росія вчинила в Україні. Необхідно притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини", — заявив речник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Ентоні Блінкен, під час свого візиту до Києва, порадував заявами про нову допомогу Україні та членство в НАТО.