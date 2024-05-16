Встреча Путина и Си Цзиньпина: какое заявление прозвучало об Украине

Китай и РФ будут придерживаться принципов неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности отношений против третьих стран

Лидер КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с диктатором Владимиром Путиным в Пекине помимо всего прочего обсуждали также и Украину. Китайский лидер заявляет, что Пекин и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса.

Встреча Си и российского "лидера" состоялась в четверг, 16 мая. Об этом пишет Reuters.

"Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно: соблюдение норм и принципов устава ООН, уважение государственного суверенитета и государственной целостности всех стран и их озабоченности о безопасности формирования новой, сбалансированной архитектуры безопасности",- отметил Си.

Он также добавил, что Китай и РФ будут придерживаться принципов неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности отношений против третьих стран.

Согласно заявление китайского лидера, Пекин вместе с Москвой будут поддерживать становление многополярного мира и отстаивать основанный на международном праве миропорядок.

Главные заявления Си Цзиньпина в ходе встречи:

"Китай и Россия будут работать вместе, чтобы принести больше пользы двум странам, внести должный вклад в глобальную безопасность и стабильность".

"Китай и Россия защищают международную систему с центральной ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве".

"Китай надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности в Европе, будет продолжать играть конструктивную роль".

Главные заявления Путина в ходе встречи:

"Россия и Китай намерены продолжать усилия по интеграции ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь".

"Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса".

"Россия и Китай солидарно работают над созданием справедливого мироустройства на основе международного права".

"Взаимная торговля и инвестиции России и Китая надежно защищены от негативного влияния третьих стран, есть планы по укреплению контактов по линии банков".

Стоит подчеркнуть, что переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина состоялись 16 мая в Пекине. В начале российский диктатор заявил, что Китай — это главный партнер России в торгово-экономической сфере. Он также подчеркнул, что за прошлый год двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и достиг $227 млрд. К слову, это была первая зарубежная поездка Путина с начала его нового "предизентского" срока.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2024 года Пекин представил план по "политическому урегулированию украинского кризиса". Он состоит из 12 пунктов.