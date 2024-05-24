В Киев приехала спикер польского Сената

В Украину с официальным визитом прибыла Маршалок Сената Республики Польша Малгожата Кидава-Блонска.

Об этом сообщает вицеспикер украинского парламента Елена Кондратюк на своей странице в Facebook.

Кондратюк, которая является сопредседателем украино-польской парламентской ассамблеи, встретила спикера верхней палаты польского парламента на железнодорожном вокзале в Киеве.

Предполагается, что Малгожата Кидава-Блонска сегодня проведет переговоры с высшим руководством страны.