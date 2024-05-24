В Киев приехала спикер польского Сената
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В Украину с официальным визитом прибыла Маршалок Сената Республики Польша Малгожата Кидава-Блонска.
Об этом сообщает вицеспикер украинского парламента Елена Кондратюк на своей странице в Facebook.
Кондратюк, которая является сопредседателем украино-польской парламентской ассамблеи, встретила спикера верхней палаты польского парламента на железнодорожном вокзале в Киеве.
Предполагается, что Малгожата Кидава-Блонска сегодня проведет переговоры с высшим руководством страны.