До Києва приїхала спікерка польського Сенату
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В Україну з офіційним візитом прибула Маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська.
Про це повідомляє віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк на своїй сторінці у Facebook.
Кондратюк, яка є співголовою україно-польської парламентської асамблеї, зустріла спікерку верхньої палати польського парламенту на залізничному вокзалі у Києві.
Передбачається, що Малгожата Кідава-Блонська сьогодні проведе переговори з вищим керівництвом країни.