До Києва приїхала спікерка польського Сенату

В Україну з офіційним візитом прибула Маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська.

Про це повідомляє віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк на своїй сторінці у Facebook.

Кондратюк, яка є співголовою україно-польської парламентської асамблеї, зустріла спікерку верхньої палати польського парламенту на залізничному вокзалі у Києві.

Передбачається, що Малгожата Кідава-Блонська сьогодні проведе переговори з вищим керівництвом країни.