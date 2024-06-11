Зеленский прибыл в Германию: проведет переговоры с Шольцем и посетит конференцию

В Германии украинского президента ждет много дел и переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 июня прибыл в Германию. Здесь он примет участие в Конференции по восстановлению Украины и проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом.

Об этом Зеленский написал в Telegram. По его словам, конференция объединит ряд правительств цивилизованных стран, которые помогут Украине справиться с последствиями российских терактов.

"URC2024 объединит правительства, десять из которых – на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине. В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом", – отметил он.

Кроме того, на переговорах с Шольцем будут обсуждаться дальнейшая оборонная поддержка, усиление украинской противовоздушной обороны, совместное производство техники и вооружения. Также лидеры двух стран скоординируют позиции накануне саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО.

"Также встречусь с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Президентом Бундестага Бербель Бас, посещу военную базу, где проходят учения наши военные", — добавил Зеленский.

Напомним, перед визитом в Германию президент Украины прилетел в Париж 6 июня. Он вместе с первой леди Еленой Зеленской посетил торжества по случаю 80-летия высадки союзнических сил в Нормандии. Это событие знаковое. Именно операция "Нептун" является самой большой десантной морской операцией. Тогда одновременно высадилось 156 тысяч военных антигитлеровской коалиции.