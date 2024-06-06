Зеленский прибыл во Францию: с кем из союзников встретится и о чем будут говорить

Впереди важные мероприятия и встречи

В четверг, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Он примет участие в торжествах по случаю 80-й годовщины высадки в Нормандии.

Об этом сообщает президент. Отмечается, что самолет Зеленского уже приземлился в аэропорту Кан Карпике.

"Впереди – важные мероприятия и встречи по укреплению нашего государства и усилению единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизнь. А также – особое событие, принять участие в котором для нас очень почетно: празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии", — говорится в сообщении.

Во время этого визита во Францию Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом. А после торжественных мероприятий к годовщине высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны Зеленского ждут в Париже.

Также планируется встреча нашего президента с министром обороны Франции Себастьеном Лекорнем, во время которой они посетят предприятия оружейной группы KNDS под Парижем. Там производят артиллерийские боеприпасы.

Также вместе с французским лидером Зеленский подпишет два соглашения. Первое соглашение предоставит Французскому агентству развития 400 миллионов евро в виде кредитов и 50 – в виде грантов к 2027 году для расширения деятельности в Украине. Второе – о создании фонда поддержки критической инфраструктуры с бюджетом в 200 миллионов евро.

Кроме этого в программе визита выступление Зеленского за трибуной Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента Франции, и переговоры с ее главой Яэль Брон-Пиве, которая в марте приезжала в Украину.

Отметим, что 6 июня мировые лидеры принимают участие в торжествах во Франции по случаю 80-летия высадки в Нормандии — одной из ключевых операций союзников во Второй мировой войне.

В этом году среди приглашенных участников король Великобритании Чарльз III, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и другие мировые лидеры.

Ранее "Телеграф" писал, что Байден будет говорить об Украине в день Д во Франции.