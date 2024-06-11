Зеленський прибув до Німеччини: проведе переговори з Шольцем та відвідає конференцію

У Німеччині українського президента чекає багато справ та переговорів

Президент України Володимир Зеленський ввечері 10 червня прибув до Німеччини. Тут він візьме участь у Конференції з відновлення України та проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом.

Про це сам Зеленський написав у Telegram. За його словами, конференція об'єднає низку урядів цивілізованих країн, які допоможуть Україні подолати наслідки російських терактів.

"URC2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом", – зазначив він.

Окрім того, на переговорам з Шольцом будуть обговорюватися подальша оборонна підтримка, посилення української протиповітряної оборони, спільне виробництво техніки та озброєння. Також лідери двох країн скоординують позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО.

"Також зустрінуся з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та Президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідаю військову базу, де проходять навчання наші військові", — додав Зеленський.

Нагадаємо, перед візитом до Німеччини президент України прилетів у Париж 6 червня. Він разом з першою леді Оленою Зеленською відвідав урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзницьких сил в Нормандії. Ця подія є знаковою. Саме операція "Нептун" є найбільшою морською десантною операцією. Тоді одночасно висадились 156 тисяч військових антигітлерівської коаліції.