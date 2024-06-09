Партия Шольца проигрывает на выборах в Европарламент: хорошо ли это для Украины
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Для политсилы это самый плохой результат за всю историю
В Германии на выборах в Европарламент проиграла партия действующего канцлера Олафа Шольца. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила худший результат в своей истории, заняв третье место с 14% голосов.
Больше всего голосов избирателей (29,5%) получил консервативный альянс ХДС/ХСС. На втором месте партия AfD (16,5%), о чем сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экзит-полл, опубликованный вещателем ARD.
Партия Шольца заняла третье место. В пятерку также вошли еще две партии из правящего альянса — Зеленые и Свободные демократы.
Рейтинг немецких политсил после выборов в Европарламент выглядит следующим образом:
- консервативный альянс ХДС/ХСС — 29,5%;
- партия AfD — 16,5%;
- СДПГ — 14%;
- Зеленые — 12%;
- Свободные демократы — 5%.
Победа консервативного альянса ХДС/ХСС выгодна для Украины. Депутаты выступают за всеобъемлющую помощь Киеву в войне против российского агрессора. Также немецкие консерваторы поддерживают курс Украины в Евросоюз и НАТО.
В то же время у правящей коалиции Шольца есть разногласия по поводу помощи Киеву. В частности, канцлер выступает против передачи дальнобойных ракет Украине, хотя некоторые союзники уже предоставили ВСУ подобное вооружение.
Для справки: выборы в Европарламент начались в странах ЕС 6 июня и завершились 9 числа. Количество представителей в этот орган пропорционально населению.
У Германии будет больше всего евродепутатов, потому что она считается самой густонаселенной страной ЕС. В Европарламенте эту страну представляет сразу 96 членов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на выборах в Словакии партия премьера Роберта Фицо уступила оппозиционной партии. Ее возглавляет бывший премьер страны.