Партия Шольца проигрывает на выборах в Европарламент: хорошо ли это для Украины

Для политсилы это самый плохой результат за всю историю

В Германии на выборах в Европарламент проиграла партия действующего канцлера Олафа Шольца. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила худший результат в своей истории, заняв третье место с 14% голосов.

Больше всего голосов избирателей (29,5%) получил консервативный альянс ХДС/ХСС. На втором месте партия AfD (16,5%), о чем сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экзит-полл, опубликованный вещателем ARD.

Партия Шольца заняла третье место. В пятерку также вошли еще две партии из правящего альянса — Зеленые и Свободные демократы.

Рейтинг немецких политсил после выборов в Европарламент выглядит следующим образом:

консервативный альянс ХДС/ХСС — 29,5%;

партия AfD — 16,5%;

СДПГ — 14%;

Зеленые — 12%;

Свободные демократы — 5%.

Победа консервативного альянса ХДС/ХСС выгодна для Украины. Депутаты выступают за всеобъемлющую помощь Киеву в войне против российского агрессора. Также немецкие консерваторы поддерживают курс Украины в Евросоюз и НАТО.

В то же время у правящей коалиции Шольца есть разногласия по поводу помощи Киеву. В частности, канцлер выступает против передачи дальнобойных ракет Украине, хотя некоторые союзники уже предоставили ВСУ подобное вооружение.

Для справки: выборы в Европарламент начались в странах ЕС 6 июня и завершились 9 числа. Количество представителей в этот орган пропорционально населению.

У Германии будет больше всего евродепутатов, потому что она считается самой густонаселенной страной ЕС. В Европарламенте эту страну представляет сразу 96 членов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на выборах в Словакии партия премьера Роберта Фицо уступила оппозиционной партии. Ее возглавляет бывший премьер страны.