Слишком много ультраправых и консерваторов: кто может занять места в новом Европарламенте

Провластные политические силы проиграли ультраправым во Франции и Германии

Согласно предварительным итогам выборов в Европейский парламент созыва 2024-2029 годов туда проходит большое количество ультраправых и консервативных сил. Они могут забрать достаточно весомое количество мест в составе структуры.

По данным Deutsche Welle, партия канцлера Германии Олафа Шольца получила самый плохой в истории результат – третье место (14% голосов). Она уступила христианским демократам (ХДС/ХСС) (29,5%) и пророссийской "Альтернативе для Германии" (16%).

Во Франции ситуация еще более катастрофическая. Президент Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание, парламент страны, поскольку на выборах в ЕС побеждает праворадикальная партия "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен (31,5%). Президентская политсила набрала в два раза меньше голосов (15,2%), чем пророссийские ультраправые.

В Австрии побеждает пророссийская Партия свободы, а вот в Словакии ситуация другая. Там пророссийская партия СМЕР-СД премьер-министра Роберта Фицо заняла лишь второе место, первое же заняла словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия". В Греции первое место удержала политсила действующего премьер-министра Кириакоса, в Испании выиграла оппозиция – Народная партия.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил, что уходит в отставку. Его партия проиграла выборы в Европейский парламент.

Но в целом, пока не все так плохо. Крупнейшая группа партий в Европарламенте, проукраинская Европейская народная партия (ЕНП) сейчас лидирует с предварительным результатом в 181 из 720 мест в Европарламенте. Остальные шесть политических сил в общей сложности имеют 437 мест, а независимые и нефракционные депутаты – 102 места.

Подробнее о возможных последствиях выборов в Европейский парламент читайте в материале "Телеграфа" "Выборы в Европарламент: есть ли угроза Украине? Несколько вещей, которые нам нужно знать".