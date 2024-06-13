Рады или не очень? Что украинцы думают о 10-летнем соглашении между Украину и США

Документ был подписан в рамках саммита "Большой семерки" в Италии

Президент США Джо Байден и президент Украина Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Этот документ называют предшественником членства Украины в НАТО.

Об этом стало известно в ходе совместной конференции двух лидеров. Документ направлен на то, чтобы защитить Украину от российских захватчиков.

Однако в сети украинцы в большей степени негативно отреагировали на соглашение между двумя странами. Они вспомнили Будапештский меморандум, который был подписан в 1994. По нему Украина должна была отдать все ядерное оружие России, а США и другие страны выступили гарантами безопасности для нашей страны. В контексте нового документа в сети интересуются, что на этот раз придется отдать России.

Но больше всего украинцев огорчил тот факт, что Трамп сможет отменить соглашение о безопасности между США и Украиной, если станет новым президентом. Как пишет The Washington Post, этот документ не будет ратифицирован Конгессом США, поэтому любой следующий президент сможет выйти из него. В добавок к этому, в соглашении о безопасности между США и Украиной не будет конкретных финансовых обязательств со стороны Вашингтона по поддержке Киева, сообщил ранее CNN.

Кроме того, некоторые украинцы расценили 10-летнее соглашение, как срок продолжения войны с Россией. Ведь именно на протяжении этого периода США берут на себя обязательство продолжать обучение украинских военнослужащих, развивать сотрудничество в производстве оружия и военного оборудования, оказывать военную помощь и усиливать обмен разведданными. А другие вспомнили ленд-лиз, который так и не начал работать.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Украина подписала соглашение о безопасности с Японией. Страна предоставит нашему государству несколько миллиардов помощи.