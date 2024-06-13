Прорывная поддержка: Япония подписала соглашение о безопасности с Украиной и предоставит несколько миллиардов помощи: подробности

Япония солидарна с украинцами

Во время своего визита в Италию в рамках саммита "Большой семерки" президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисидой подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Таким образом Япония стала 16 страной, подписавшей важный документ, предыдущей была Норвегия.

Об этом глава Украины сообщил в сети X (Twitter). Зеленский подчеркнул, что это уникальное соглашение, ведь подписано с одной из наиболее экономически и технологически развитых стран мира.

"В течение 2024 года Япония предоставит Украине 4,5 млрд долл. США и будет поддерживать наше государство в течение всего 10-летнего срока действия соглашения… Ценим то, что Япония будет работать с Украиной и для восстановления и восстановления", — написал Зеленский.

Также президент Украины отметил, что документ содержит пункты помощи Японии в сфере безопасности и обороны, сотрудничества в гуманитарной, технической и финансовой сферах, совместной работы ради реализации пунктов Формулы мира, санкций против агрессора и привлечения его к ответственности.

"Для Японии такой тип соглашения и такой уровень поддержки прорывные. Мы видим это и благодарим за такую солидарность Японии с нашей страной и людьми, за все, что вы делаете, чтобы защитить жизнь и международное право", — подчеркнул Зеленский.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Япония стала 16 страной, подписавшей двустороннее безопасное соглашение с Украиной. Первой подписавшей документ была Великобритания. С этого времени двусторонние соглашения с Украиной подписали еще 14 стран: Германия, Дания, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Норвегия.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на саммите "Большой семерки", США и Украина также должны подписать вышеупомянутое соглашение. Об этом сообщалось в Белом доме.