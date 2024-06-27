Зеленский подписал гарантии безопасности с ЕС и не только: что соглашение даст Украине
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Одна из главных целей поездки — подписание соглашений о безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель и подписал соглашения о безопасности. Они дадут гарантии, что военная помощь и далее будет предоставляться Киеву.
Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства 27 июня. Заседание будет проводиться в прямом эфире.
Было сообщено, что Украина подписала два соглашения о гарантиях безопасности — с Литвой и Эстонией. Соглашения подписали президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Также подписано соглашение о гарантиях безопасности с ЕС. Его Зеленский подписывал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Соглашение гарантирует Украине продолжение поставок оружия, предоставление учебной и другой помощи в сфере безопасности на годы вперед.
Главное из соглашения с ЕС:
- стороны обязаны начать срочные консультации в течение суток, в случае новой агрессии;
- заложена поддержка в 50 млрд евро на ближайшие 4 года в рамках программы Ukraine Facility;
- обозначены планы принять Украину в Евросоюз;
- акцент на долгосрочном оборонном сотрудничестве;
- в документе нет упоминаний о приверженности вступления Украины в НАТО (так как некоторые страны ЕС выступают против этого, а некоторые членами НАТО не являются).
Отметим, что на сегодняшний день Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с 16 европейскими государствами и Соединенными Штатами.
"На днях Украина начала фактические переговоры по членству в ЕС. Сегодня я в Брюсселе, чтобы принять участие в заседании Европейского совета и поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости нашего европейского курса", — ранее говорил президент.
Он отмечал, что главные цели этой поездки — это встречи с главами ЕС, двусторонние переговоры и подписания соглашений безопасности.
"Встречусь с главами ЕС и государств-членов, проведу двусторонние переговоры. Мы подпишем сразу три соглашения по безопасности, одно из которых – с Европейским Союзом в целом. Она впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри", — говорил Зеленский.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина подписала соглашение о безопасности с Японией. Страна предоставит нашему государству несколько миллиардов помощи.