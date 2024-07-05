От борца против СССР до ультраправого сторонника Путина: все, что известно о премьере Венгрии Викторе Орбане

В молодости Орбан был пылким демократом

В пятницу, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным. За несколько дней до этого визита глава венгерского правительства был в Киеве и встречался с Владимиром Зеленским.

Виктора Орбана можно назвать едва ли не самым одиозным политиком Европы. Ему чудом удается балансировать между членством в Евросоюзе и НАТО и построением авторитарного государства и откровенной симпатией к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Телеграф" собрал разные интересные факты из биографии Орбана и его главные заявления о полномасштабном вторжении РФ в Украину. Что повлияло на становление венгерского премьера, читайте в нашем материале.

Виктор Орбан

Виктор Орбан родился 31 мая 1963 года в городе Секешфегервар (Венгрия). По образованию – юрист.

Среди лидеров государств Европейского Союза Орбан считается рекордсменом по непрерывному пребыванию во главе государства. Он руководит Венгрией 14 лет, начиная с 2010 года. Одиозным политиком Орбан стал не сразу, этому предшествовали годы становления и политическая борьба с оппонентами.

В одном из интервью, еще в начале своей политической карьеры, он признавался, что его семья испытывала домашнее насилие от отца. В детстве Орбан увлекался футболом, до сих пор остается ярым болельщиком.

Виктор Орбан начал свою политическую карьеру во время учебы на юридическом факультете Будапештского университета имени Этвеша Лоранда, куда он поступил в 1983 году. Уже через год он активно приобщился к жизни студентов, возглавив самоуправление. В 1985 году он основал студенческий журнал Századvég ("Конец века"), печать которого финансировал филантроп Джордж Сорос, который также был венгерского происхождения. В 1986 году Орбан защитил магистерскую работу о польском движении "Солидарность", написанную на основе личных встреч и интервью с его лидерами.

Уже через несколько лет, 30 марта 1988 года, Виктор Орбан стал одним из основателей партии Fidesz, Альянса молодых демократов. Альянс выступал за освобождение Венгрии от советской оккупации, продолжавшейся со времени неудачной революции 1956 года. Тогда премьер-министр Венгрии Имре Надь был казнен за попытку вывести страну из Варшавского договора и лишить ее советского влияния. В 1989 году Орбан произнес смелую семиминутную речь, призывая советскую Красную армию возвращаться домой.

Пылкий демократ Орбан

"Если мы поверим в свои силы, мы сможем покончить с коммунистической диктатурой", — заявлял молодой политик.

После звездного часа молодого политика восприняли настолько хорошо, что летом 1989-го его пригласили как одного из лидеров и представителя Fidesz принять участие в переговорах с правящей компартией о мирном переходе Венгрии к основам демократии. Уже в 1991 из Венгрии были полностью выведены советские войска.

В 1993 году Орбан официально возглавил партию Fidesz, приступив к ее трансформации из радикально-либеральной студенческой организации в мощную политическую силу, которая постепенно объединяла и поглощала другие правоцентристские либерально-консервативные движения.

В 1994 году, второй раз избранный в парламент, Орбан возглавил комитет по европейской интеграции Венгрии (государство стало членом ЕС в 2004 году). В 1998 году он впервые стал премьер-министром, став самым молодым премьером в Европе в возрасте 35 лет. В 1999 г. Венгрия вступила в НАТО, и в этом значительную роль сыграл проевроатлантический лидер правительства.

Виктор Орбан

Орбан выступал как сторонник немецкой модели управления, предусматривающий ведущую роль премьер-министра в системе власти. Он усилил роль канцелярии премьер-министра, провел радикальную реформу государственного аппарата, приведшую, в частности, к созданию суперминистерства экономики. На выборах 2002 года партия Орбана потерпела поражение, и он ушел в отставку. Приблизительно в то же время Орбана и его политическую партию начали обвинять в нарушениях свободы слова. После поражения на выборах в 2002 и 2006 годах Орбан начал меняться – и не в сторону демократических ценностей. Из проевропейского либерального молодого демократа он превратился в авторитарного популиста, сражающегося с мигрантами, представителями ЛГБТ-сообщества, ромами и евреями.

29 мая 2010 Виктор Орбан вновь стал премьер-министром Венгрии, получив одобрение правоцентристской коалиции: за его назначение голосовал 261 депутат. С этого времени Орбан крепко взял власть в свои руки и ни разу не терял ее.

Имея парламентское большинство, он утвердил новую Конституцию, которую в течение правления менял еще более десяти раз. Своей миссией с тех пор Орбан назвал разрыв с "либеральными догмами Запада" и построение "нового венгерского государства", которое базировалось бы на традиционных ценностях. Кое-что напоминает, правда?

В настоящее время Орбан называет себя защитником "традиционных ценностей", тогда как в начале своей политической карьеры он называл себя "либеральным агностиком". С возвращением на должность премьера в 2010 году Виктор Орбан последовательно принимал законы, которые ограничивали права ЛГБТ-сообщества, в частности трансгендерных людей, называя именно их существование "несовместимым с христианскими ценностями".

Также Орбан известен своей борьбой с иностранными мигрантами, в частности, мусульманского происхождения, неоднократно заявляя, что существует "очень четкая связь между террористическими актами и миграцией".

В то же время, традиционалиста Орбана постоянно обвиняют в коррупции и непотизме. Иштван Тиборч, зять Виктора Орбана считается одним из богатейших людей страны. В 2023 году Transparency International назвала Венгрию наиболее коррумпированным государством ЕС.

Виктор Орбан женат и имеет пятерых детей: сына и четырех дочерей. Со своей будущей женой Анико Левай (Aniko Levai) он познакомился в университете, и они поженились, когда Виктору было 23 года. Сын венгерского премьера Гаспар Орбан (Gaspar Orban) является кадровым военным и сейчас служит в чине капитана в рамках миссии венгерской армии в африканском государстве Чад.

Дочери Орбана и его жена

Жена Орбана — Анико Левай, юрист и предприниматель, с 1990 года работает в Международной службе спасения детей, а с 1998 года занимается волонтерской, благотворительной деятельностью в Венгерской Экуменической Службе Помощи.

Старшая дочь Рахель (1989) окончила в 2012 году факультет туризма и гостиничного бизнеса Университета Корвина в Будапеште, но также училась по 1 семестру в Бостонском университете, Сорбонне, Университете Сиены и год в элитной школе гостиничного менеджмента в Лозанне. В 2013 году вышла замуж за предпринимателя Иштвана Тиборча (1986). У них родилось трое детей: Ализ Тиборч (2016), Анна Адель Тиборч (2018), Берталан Тиборч (2020).

Понтифин на фото с семьей Орбана

Сын Гаспар (1992) был бывшим профессиональным футболистом, впоследствии студентом права и основателем христианского движения Felház. Профессиональный военный с 2019 года офицерскую присягу принял 20 августа 2020 года.

Вторая дочь Сара (1994) окончила среднюю школу Святой Анжелы в Будапеште в 2013 году, затем изучала историю в Католическом университете Петра Пазмани. 26 августа 2017 года вышла замуж за Тамаша Сокиру (1990). Воспитывают троих детей: Иоганна Сокира (2018), Фюлеп Янош Сокира (2020), Виктор Жигмонд Сокира.

Также есть две младшие дочери – Роза и Флора.

Друг Путина или марионетка?

Хотя Венгрия является членом ЕС и НАТО, Виктора Орбана часто называют другом и союзником, а все чаще и марионеткой Путина. Мир облетело фото рукопожатия Орбана и Путина на саммите в Китае, но еще больше шокировали заявления венгерского лидера, представляющего государство-член НАТО и Евросоюза.

Рукопожатие Орбана и Путина на саммите в Китае

Виктор Орбан начал публично сближаться с путинской Россией после своего второго прихода на должность премьер-министра в 2010 году. Во время первого срока в 1998-2002 годах отношения с Москвой, наоборот, были прохладными. Возможно, Орбан увлекся личностью российского диктатора Путина, который стал для него образцом для подражания – ведь в Венгрии он предпринимает подобные шаги: притесняет оппозицию, получает контроль над СМИ, укрепляет роль государства во всех областях общественной жизни.

После того, как Россия вторглась в Украину, аннексировала Крым и захватила часть Донецкой и Луганской областей, Орбан активно способствовал борьбе с международной изоляцией Путина. В частности, он пригласил его в Будапешт в феврале 2015 года, став первым лидером ЕС, сделавшим это после начала войны. Это имело и экономические причины: 60% газа, потребляемого в то время Венгрией, поставлялось из России. Венгрия продолжает быть крупным потребителем российской нефти.

В то время как другие государства ЕС уменьшают потребление российских энергоносителей, постепенно отказываясь от них, Венгрия сейчас остается их крупнейшим покупателем в Европе. Россия строит в Венгрии новую атомную электростанцию Paks II на берегу Дуная.

Отношения с президентами США

Виктор Орбан ни разу не встречался с действующими президентом США Джо Байденом, хотя многократно его критиковал. В то же время он считает себя другом Дональда Трампа, экс-президента США, а ныне кандидата на этот пост.

Победа Трампа на выборах президента США, по мнению венгерского премьера, принесет мир в Европу и завершение войны в Украине. В то же время следует упомянуть и об отношении самого Трампа к Орбану. Отношение экс-президента США ярко демонстрирует его цитата во время выступления в штате Нью-Гэмпшир в октябре 2023 года.

"Есть такой человек, Виктор Орбан. Слышали о нем? Это один из сильнейших лидеров в мире. Он – лидер Турции", — сказал Трамп и впоследствии исправился и уточнил, что Орбан все же является лидером Венгрии.

Орбан и Украина

В 2023 году Орбан заявил, что Украина – одно из самых коррумпированных государств мира. Едва ли не сразу после полномасштабного вторжения РФ в наше государство, Орбан начал блокировать буквально все инициативы Европейского Союза по помощи Украине. Негативной остается позиция Виктора Орбана и относительно перспектив вступления Украины в ЕС. Кроме того, венгерский премьер неоднократно выступал против санкций в отношении России, утверждая, что они больше вредят Европе, чем РФ.

Другие скандальные заявления Орбана:

заявлял, что Запад должен обеспечить России безопасность, а не вооружать Украину.

критиковал поддержку Украины со стороны ЕС, утверждая, что это истощает экономику Европы.

высказывался за необходимость прямых переговоров между США и Россией по Украине, игнорируя при этом саму Украину.

считает, что мир в Украине возможен только при условии победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

сравнивает войну в Украине с "пожаром в соседнем доме", намекая, что Венгрия не должна активно вмешиваться.

выступает против вступления Украины в НАТО, аргументируя это тем, что это может спровоцировать дальнейшую эскалацию со стороны России.

2 июля Виктор Орбан впервые за десять лет прибыл в Киев, где встретился с Зеленским. Венгерский премьер приехал, чтобы предложить "путь к миру". Однако его предложение оказалось неприемлемым для Украины.

Как отмечает издание Espreso, стиль правления Орбана полностью смоделирован по образцу путинского режима, адаптирован к венгерскому вкусу, подобно тому, как "гуляш-коммунизм" был адаптированной версией социализма, диктовавшегося Советским Союзом.

"Согласно его политическим расчетам, происходит изменение мирового порядка, когда Запад постоянно приходит в упадок, а на смену ему приходит Восток. Таким образом, он может руководить Венгрией по авторитарным стандартам, в союзе с Россией и Китаем, которые предоставляют военную защиту и дешевые энергоносители, а Китай – инвестиции и финансы", — пишет издание.

Орбан служит российским интересам, блокируя, накладывая вето внутри ЕС и НАТО, а китайским – предоставляя прямой доступ к европейским рынкам как страна-член ЕС и Шенгенской зоны. Все довольны.

По словам венгерского депутата Европейского парламента Мартона Дёндьоши, Орбан — марионетка Путина.

"Лично я не могу исключить вариант, что бывшие сотрудники КГБ шантажируют венгерскую политическую элиту, начинавшую свою политическую карьеру в 80-х годах, в коммунистическую эпоху под российской оккупацией", — сказал Дьондьоши.

Также, по словам венгерского депутата, у Орбана могут быть сугубо прагматические взгляды.

"Он рассчитывает на поддержку Путина для сохранения своего режима. Поддержка может предоставляться в виде дешевых энергоносителей (нефть, газ, проекты атомной энергетики, такие как Paks 2), денег. Обещаний территориальных приобретений — например, Закарпатье, военной поддержки", — сказал Дьондьоши .

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об 11 абсурдных требованиях Орбана к Украине и почему их не реально воплотить.