Прекратить огонь: Орбан в Киеве сделал предложение Зеленскому, подробности

Венгерский лидер попросил украинского президента подумать над его словами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего визита в Киев сказал, что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа переговоров с Россией. Он назвал причину, по которой высказал это предложение.

Такое заявление он сделал во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Мир — это важный вопрос. Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина Зеленского ради достижения мира. Я рассказал Зеленскому, что эти инициативы требуют много времени. И именно из-за правил международной дипломатии они очень усложнены. Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сначала прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире" – заявил Орбан.

Отметим, что в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского было опубликовано видео, на котором он приветствует Виктора Орбана с первым визитом в Украину за 12 лет. Глава государства отметил, что разговор между ними будет идти о том, как приблизить справедливый и продолжительный мир.

"Спасибо Венгрии за участие в Саммите мира и поддержку коммюнике – эта работа в формате Саммита мира действительно помогает остановить войну", — написал Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши говорил, что венгерский лидер будет говорить с украинским президентом о достижении мира и текущих проблемах двусторонних отношений между Венгрией и Украиной.