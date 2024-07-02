Неожиданный визит Орбана в Киев: накануне вспоминал Трампа и намекнул на скорый мир

Что известно о неожиданном визите Виктора Орбана в украинскую столицу?

Визит венгерского премьера в Украину во вторник, 2 июля, СМИ называют событием, которое "может стать первой личной предметной встречей Орбана и Зеленского" с февраля 2022 года. Примечательно, что визит проходит на следующий день после того, как Венгрия начала свое полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, и лишь через несколько дней после того, как у Орбана и Зеленского была короткая личная встреча на полях евросаммита в Брюсселе.

"Телеграф" собрал, что известно о визите венгерского политика в Киев.

Издание Magyar Hírlap пишет о том, что Орбан приехал говорить о мире в Европе. Также премьер-министр Венгрии планирует обсудить с президентом Украины "актуальные вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений". Эту информацию венгерским СМИ подтвердил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваси.

В преддверии поездки в интервью телеканалу M1 венгерский премьер сам анонсировал, что 2 июля он сделает "первые шаги" для приближения Европы к миру, назвав это самой большой возможностью во время председательства Венгрии в ЕС.

Он добавил, что "американцев нельзя оставлять в стороне, думая о будущем ЕС", и о российско-украинской войне, которая сейчас является "самой большой проблемой" для Европы.

Орбан напомнил, что во время дебатов американских претендентов на пост президента Дональд Трамп говорил, что закончит войну в течение 24 часов; и что если он победит, то будет перемирие. "Приведет ли это к длительному миру – покажет время, но то, что это будет не то, что есть сейчас, это точно", – заявил премьер-министр.

Поэтому Европа должна готовиться к ситуации, которую рано или поздно американцы и россияне договорятся между собой, отметил он. "Где будет Европа в этом всем? Кто будет представлять ваши интересы? А какие у вас вообще интересы?" – добавил премьер.

Ранее появлялась информация о том, что в ноябре Орбан планирует пригласить Трампа на неформальную встречу лидеров ЕС в Будапеште 7-8 ноября. При этом даже онлайн-участие республиканца во встрече "было бы беспрецедентным и крайне деструктивным, бросило бы вызов установившимся дипломатическим нормам".

Телеканал Euronews прогнозирует, что, кроме темы мира, вопрос венгерского национального меньшинства в Украине "может стать одной из важных тем ожидаемой встречи Орбана и Зеленского".

"Еще до начала российской войны против Украины ограничение использования языка вызвало напряжение между двумя странами. Венгерская сторона неоднократно заявляла, что до войны от этого зависело, поддержит ли она вступление Украины в НАТО.

По мнению критиков премьер-министра Венгрии, Виктор Орбан использует защиту меньшинств в качестве повода для пророссийской политики. Они напоминают, что хотя правительство Венгрии голосовало за санкции против Москвы, оно неоднократно ставило под сомнение необходимость поддержки Украины", — говорится в материале.

Один из главных вопросов также в том, в какой роли Орбан прибыл в украинскую столицу: как представитель председательствующей в ЕС страны, или как премьер-министр Венгрии?

Как ранее выяснила британская газета The Guardian, планы поездки Орбана сложились после продолжительных переговоров по правам венгерского национального меньшинства. Один из источников рассказал, что "предпосылкой встречи было решение вопроса гражданства. За последние недели договоренности было достигнуто. Они смогут объявить об этом как об успехе".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Венгрия снова угрожает блокировать помощь Украине.