Договор истекает в декабре: в Евросоюзе рассказали, что будет с транзитом российского газа через Украину

Европа все еще получает российский газ

Европейская комиссия назвала условие, при котором Украина и Россия могут начать переговоры по продолжению транзита российского газа. Это возможно только после вывода войск Москвы с территории независимого государства.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. По ее словам, уже в декабре этого года заканчивается контракт с Украиной по транзиту газа.

"Мы не просим наших партнеров (Украину — ред.) вести переговоры с Россией. Но первые переговоры должны состояться после того, как Россия выведет свои войска из Украины", — сказала Симон.

Она отметила, что Европа все еще получает российский газ двумя газопроводами через Украину и Турцию. Поэтому нужно найти альтернативы для обеспечения газом Словакии и Австрии на фоне прекращения транзита через Украину.

"Мы упорно работали над тем, чтобы развивать этот альтернативный инфраструктурный потенциал. И мы готовы (к сокращению поставок — ред.)", — заявила она.

По словам еврокомиссара, еще в 2023 году Россия односторонним решением сократила поставки газа в ЕС. Таким образом, Москва пыталась манипулировать рынками Европы. И все же дальнейшее сокращение импорта газа из РФ усложнит ситуацию в Европе.

"Это будет дорого. Но мы готовы к этому", — подчеркнула Симон.

Ранее "Телеграф" писал, что Германия предлагает запретить импорт российского СПГ в Европу.