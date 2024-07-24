"Если ситуация не будет исправлена, то...": президент Словакии пригрозил Украине из-за роснефти

В Словакии считают действия Украины безответственными

Президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал Украину из-за прекращения транзита нефти "Лукойл" через трубопровод "Дружба". Он пригрозил отреагировать на такие действия.

Пеллегрини заявил, что Словакия помогает Украине с реверсом газа, а также с поставками электроэнергии. Потому он требует, чтобы ситуация была исправлена. Об этом пишет Denník N

"Если ситуация не будет исправлена, мы будем вынуждены реагировать", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Словакия не заслуживает такого подхода со стороны Киева.

В то же время министр обороны Словакии Роберт Калиняк говорит, что прекратив транзит российской нефти, Киев "многим рискует".

"Действия Украины были безответственными", – добавил Калиняк.

Справка: российский "Лукойл" находится под санкциями в Украине еще с 2018 года. Однако тогда они касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций, а также запрета на участие в приватизации и аренде государственного имущества. В июне текущего года СНБО значительно расширил эти санкции, включив, в том числе, запрет на транзит.

От этих поставок зависят Словакия и Венгрия. После принятия решения обе страны начали критиковать Украину из-за отказа от транзита.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто пожаловался на украинские санкции, из-за которых был введен запрет на транзит нефти.