"Если ситуация не будет исправлена, то...": президент Словакии пригрозил Украине из-за роснефти
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В Словакии считают действия Украины безответственными
Президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал Украину из-за прекращения транзита нефти "Лукойл" через трубопровод "Дружба". Он пригрозил отреагировать на такие действия.
Пеллегрини заявил, что Словакия помогает Украине с реверсом газа, а также с поставками электроэнергии. Потому он требует, чтобы ситуация была исправлена. Об этом пишет Denník N
"Если ситуация не будет исправлена, мы будем вынуждены реагировать", – сказал президент.
Он подчеркнул, что Словакия не заслуживает такого подхода со стороны Киева.
В то же время министр обороны Словакии Роберт Калиняк говорит, что прекратив транзит российской нефти, Киев "многим рискует".
"Действия Украины были безответственными", – добавил Калиняк.
Справка: российский "Лукойл" находится под санкциями в Украине еще с 2018 года. Однако тогда они касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций, а также запрета на участие в приватизации и аренде государственного имущества. В июне текущего года СНБО значительно расширил эти санкции, включив, в том числе, запрет на транзит.
От этих поставок зависят Словакия и Венгрия. После принятия решения обе страны начали критиковать Украину из-за отказа от транзита.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто пожаловался на украинские санкции, из-за которых был введен запрет на транзит нефти.