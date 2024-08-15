"Это будет очень трудно": известный правозащитник рассказал, когда падет режим Путина

Путинский режим пользуется "поддержкой" только из-за репрессий и давления на граждан

Российский правозащитник Олег Орлов, который объявлен на родине иноагентом, считает, что режим диктатора Владимира Путина падет в ближайшее десятилетие. И россияне к этому уже готовы даже больше, чем советские граждане перед распадом СССР.

Об этом он заявил в интервью BBC. Правозащитник отметил, что сейчас работает над дорожной картой и продумывает шаги, которые нужно будет делать для постройки новой России.

"Мы сейчас в гораздо лучших условиях, чем, например, советское гражданское общество на момент перестройки. Мы начинали в России на выжженном поле. За долгие годы советской власти не было никаких структур, которые могли бы взять на себя эту большую работу. Сейчас ситуация другая, и есть много людей, которые готовы, умеют и делали эту работу, людей квалифицированных, замечательных! У нас много наработок. Уже сама форма существует, и российское общество, на мой взгляд, готово к этому гораздо лучше, чем советское", — отметил Олег Орлов.

Правозащитник добавил, что сейчас российское общество подавлено и боится говорить. Но стоит только ослабить репрессии и давление, то вскроется, что на самом деле у путинского режима крайне мизерная поддержка. Многие россияне на самом деле готовы работать для того, чтобы улучшить свою страну.

"Важный вопрос — когда это произойдет. Я думаю, крайний срок — это десять лет, самый долгий. Через десять лет вы, я, кто захочет, сможем вернуться домой. Это будет очень трудно, не нужно думать, что это будет такое возвращение героя на белом коне. Но мы сможем вернуться, чтобы работать", — сказал Олег Орлов, добавив, что не исключает варианта, где он может больше не вернуться в Россию, но считает его маловероятным.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине назвали три способа заставить Путина пойти на переговоры. В офисе Зеленского подчеркнули, что добровольно власти России ни за что на это не согласятся.