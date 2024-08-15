"Це буде дуже важко": відомий правозахисник розповів, коли впаде режим Путіна

Путинський режим користується "підтримкою" лише через репресії та тиск на громадян

Російський правозахисник Олег Орлов, оголошений на батьківщині іноагентом, вважає, що режим диктатора Володимира Путіна впаде в найближче десятиліття. І росіяни до цього вже готові більше, ніж радянські громадяни перед розпадом СРСР.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC. Правозахисник зазначив, що зараз працює над дорожньою картою та продумує кроки, які потрібно буде робити для будівництва нової Росії.

2Ми зараз у набагато кращих умовах, ніж, наприклад, радянське громадянське суспільство на момент перебудови. Ми починали в Росії на випаленому полі. За довгі роки радянської влади не було жодних структур, які могли б взяти на себе цю велику роботу. Зараз ситуація інша, і є багато людей, які готові, вміють і робили цю роботу, людей кваліфікованих, чудових! У нас багато напрацювань. Вже сама форма існує, і російське суспільство, на мій погляд, готове до цього набагато краще за радянське", — зазначив Олег Орлов.

Правозахисник додав, що зараз російське суспільство придушене та боїться говорити. Але варто лише послабити репресії та тиск, то розкриється, що насправді путінський режим має вкрай мізерну підтримку. Чимало росіян насправді готові працювати для того, щоб покращити свою країну.

"Важливе питання — коли це станеться. Я думаю, крайній термін — це десять років, найдовший. Через десять років ви, я, хто захоче, зможемо повернутися додому. Це буде дуже важко, не треба думати, що це буде таке повернення героя на білому коні. Але ми зможемо повернутись, щоб працювати", — сказав Олег Орлов, додавши, що не виключає варіанта, де він може більше не повернутися до Росії, але вважає його малоймовірним.

Також "Телеграф" розповідав, що в Україні назвали три способи змусити Путіна піти на переговори. В офісі Зеленського підкреслили, що добровільно влада Росії нізащо на це не погодиться.