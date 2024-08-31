Неужели умер? Кислица заинтриговал заявлением по поводу известного российского министра

В России никаких официальных сообщений о смерти или вообще о состоянии здоровья Лаврова не было

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, военный преступник и "дипломат" российского режима, мог наконец-то умереть. Об этом намекнул постоянный представитель Украины при Совбезе ООН Сергей Кислица.

31 августа Кислица опубликовал на своей странице в соцсети X недвусмысленный пост. В нем он не назвал имени "фигуранта", однако сообщение проиллюстрировал фотографией именно Сергея Лаврова.

"Для некоторых российских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном районе может показаться самым простым выходом. Даже если они пропустят скамью подсудимых, они пойдут прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище... Некоторые говорят, что он уже склеил ласты, все же, по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых…", — написал он.

Пользователи довольно активно отреагировали на сообщение Кислицы. В комментариях на нескольких языках выражали надежду, что это правда и Лавров, по которому скучает место в Гааге, действительно наконец-то умер.

При этом в России никаких официальных сообщений о смерти или вообще о состоянии здоровья Лаврова не было. 29 августа приспешник Путина принимал участие в совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел Сенегала Ясин Фалл. А 31 августа российские пропагандистские СМИ распространили интервью Лаврова, где он традиционно наговорил всякого бреда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне текущего года российский диктатор Владимир Путин назвал свои условия переговоров России с Украиной. При этом он выдвинул абсурдные требования, противоречащие международному праву. Тогда этот нарратив активно транслировал Лавров.

А уже в августе из Кремля устами Лаврова началось истошное кукареканье о том, что после начала операции ВСУ в Курской области ни о каких переговорах речь не может идти. Кроме того, в Москве наотрез отказываются участвовать в инициативах, связанных с украинской формулой мира.