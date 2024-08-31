Невже помер? Кислиця заінтригував заявою щодо відомого російського міністра

В Росії жодних офіційних повідомлень про смерть, або взагалі про стан здоров'я Лаврова не було

Міністр іноземних справ Росії Сергій Лавров, воєнний злочинець та "дипломат" російського режиму, міг нарешті померти. Про це натякнув постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця.

31 серпня Кислиця опублікував на своїй сторінці у соцмережі X недвозначний пост. У ньому він не назвав імені "фігуранта", проте допис проілюстрував фотографією саме Сергія Лаврова.

"Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом. Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище… Дехто каже, що він уже склеїв ласти, та все ж, за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних…", — написав він.Кори

Користувачі доволі активно відреагували на допис Кислиці. У коментарях кількома мовами виражали сподівання, що це правда і Лавров, по якому сумує місце в Гаазі, справді нарешті помер.

При цьому в Росії жодних офіційних повідомлень про смерть, або взагалі про стан здоров'я Лаврова не було. 29 серпня поплічник Путіна брав участь у спільній пресконференції у Москві з міністром закордонних справ Сенегалу Ясін Фалл. А 31 серпня російські пропагандистські ЗМІ розповсюдили інтерв'ю Лаврова, де він традиційно наговорив всілякої маячні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні поточного року російський диктатор Володимир Путін назвав свої умови переговорів Росії з Україною. При цьому він висунув абсурдні вимоги, що суперечать міжнародному праву. Тоді цей наратив активно транслював Лавров.

А вже у серпні з Кремля вустами Лаврова почалося заполошне кукурікання про те, що після початку операції ЗСУ в Курській області ні про які переговори не може йти мови. Крім того, у Москві навідріз відмовляються брати участь в ініціативах, пов’язаних з українською Формулою миру.