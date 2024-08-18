Операция в Курской области сорвала переговоры? Захарова цинично высказалась насчет обстрелов Украины

О возможных переговорах ранее сообщили СМИ

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области не срывала непрямые переговоры Киева и Москвы в Катаре на тему ударов по объектам критической инфраструктуры. Никаких контактов по этому поводу между Украиной и РФ не было.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала соответствующую публикацию The Washington Post.

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", — отметила она

По ее словам, "угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада". При этом Захарова заявила, что российские военные якобы "не наносят ударов по гражданским объектам".

"Вместе с тем шансы на переговорное решение кризиса были у Киева неоднократно. Самый недавний представился в июне этого года, когда президент России Владимир Владимирович Путин выдвинул весьма щедрую для украинской стороны мирную инициативу, открывавшую реальную перспективу для прекращения огня и выхода на окончательное урегулирование политико-дипломатическими методами", — сказала Захарова.

Как известно, газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, сообщила, что внезапное вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры между Украиной и Россией. Власти Катара якобы выступили посредниками в этих тайных переговорах.

Напомним, посол Германии в России Александер Граф Ламбсдорф заявил, что в ФРГ не видят, что Россия демонстрирует какую-либо готовность к мирным переговорам с Украиной. Кроме того Москва ставит для диалога завышенные условия.