"Жест доброй воли", легитимность Зеленского и отношения с ЕС: Лавров выдвинул свои тезисы по Украине

Глава МИД страны-агрессора начал также говорить о желании России "сохранить украинское государство, обеспечив его дружеский характер по отношению к россиянам"

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, следуя словам о мирном плане, который предложил Владимир Путин по Украине, выдвинул свою версию так называемого "окончания войны". Он заговорил об отношениях с Европой, а также во всех традициях российской пропаганды процитировал диктатора по поводу "жеста доброй воли".

Об этом глава российского МИД заявил на брифинге с журналистами. "Телеграф" собрал маразматические заявления Лаврова.

Свой главный тезис он начал с того, что Европа якобы утратила свою самостоятельность. А также словами Путина заговорил о безопасности в Евразии.

"В этом смысле безопасность, как что-то достигнутое, желаемое в евроатлантическом контексте, для нас больше не актуальна. Мы, как сказал Президент В.В.Путин, хотим добиваться обеспечения безопасности в Евразии. Это логично. Потому что мы находимся на одном континенте, никакие океаны, никакие "ламанши" нас не разделяют", — сказал он.

Чиновник заявил, что поставленные задачи касаются якобы формирования конкретизированной концепции Великого Евразийского партнерства и евразийской безопасности во всех ее измерениях: военно-политическом, экономическом, гуманитарном.

Говоря об Украине, он сказал, что Путин перечислил все те "жесты доброй воли", которые делали с момента "майдана" и госпереворота в феврале 2014 года. То есть, Лавров имел в виду войну на востоке и оккупацию Крыма.

Глава МИД страны-агрессора начал также говорить о желании России "сохранить украинское государство, обеспечив его дружеский характер по отношению к россиянам". Но добавил, что эти предложения якобы были жестко и категорически отвергнуты.

Не забыл Лавров упомянуть и о легитимности действующей власти в Украине, о которой последние несколько недель говорит диктатор Путин. В разговоре с журналистами он сказал, что когда президент РФ затрагивал эту тему раньше, он говорил, что окончательное решение необходимо принимать в рамках политического и правового поля Украины.

"Эти выводы сделает и любой юрист, ознакомившись с украинской конституцией. Если этот сигнал до сих пор никем не услышан, значит, мы в очередной раз разочаровываемся в наших западных партнерах. Я уже давно ничего ни от кого не жду, в частности, от ведущих европейских стран. Мне их жаль. Они, как сегодня в своем выступлении подчеркнул президент России В.В.Путин, не являются независимыми", — говорит единомышленник Путина.

"Мирный план" Путина

Условия, на которых Владимир Путин предлагал завершить военный конфликт, таковы: Украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей, Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО, в Украине должен быть нейтральный, без ядерный статус, санкции против России должны быть отменены, статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ тоже должен быть зафиксирован в международных документах.

Цинические заявления диктатора прокомментировали в Офисе президента. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у России нет желания прекращать войну. А выдвигаемые Путиным предложения говорят о "неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии".

Кроме этого, на сайте украинского МИД появился комментарий по поводу очередных манипулятивных заявлений Путина. Там заявили, что цель таких заявлений состоит в том, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество, взорвать дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого мира и расколоть единство мирового большинства вокруг целей и принципов Устава ООН.

Ранее Телеграф писал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на "предложения" российского диктатора Владимира Путина, который сегодня выдвинул условия для переговоров с Украиной. По словам лидера Украины, это точно то же, что делал в свое время Гитлер.