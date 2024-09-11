США могут позволить Украине бить по России: Зеленскому уже выдвинули требование

Американцы хотят лучше понимать цели Киева

США хотят получить от президента Владимира Зеленского детальную стратегию ударов по России. Это должно произойти перед тем, как Вашингтон разрешит атаки на российскую территорию.

Американцы стремятся лучше понять цели Киева перед принятием важных решений. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Ламми пытались получить от Зеленского долгосрочную стратегию на следующий год. Их встреча длилась дольше, чем планировалось, и украинский президент подробно объяснил, почему Украине нужно нанесоить удары внутрь России.

На этой неделе значительных изменений в ограничениях не будет. Однако президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер планируют встретиться в Вашингтоне для обсуждения этого вопроса, сообщает издание.

"План победы" Украины

Несколько недель назад президент Зеленский заявил о намерении представить план победы Украины Байдену и кандидатам в президенты США во время Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский лидер подчеркнул, что это продемонстрирует готовность союзников поддержать победу Киева, а не только сдерживать агрессию Путина.

Раскрывая некоторые детали этой стратегии, замглавы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ключевые пункты плана. Среди них – операция в Курской области, а также экономические и политические вопросы.

Визит украинских чиновников в США

Убедить Вашингтон снять ограничения для Украины на использование американского оружия, пытаются давно. К примеру, недавно с этой целью в США ездили глава ОП Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам Умерова, Украина уже предоставила американской стороне список потенциальных целей на территории России. Теперь Киев ожидает решения США о возможности нанесения ударов по этим объектам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Белом Доме произошел раскол из-за ударов по РФ. Больше сомнений у Пентагона и американской разведки.