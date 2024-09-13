У Путіна назвали умову початку "прямої війни" з НАТО

Відповідальність за це ляже не тільки на Київ

Дозвіл Україні використовувати далькобійну зброю для ударів вглиб території РФ буде розглядатись Кремлем як "пряма участь НАТО" у війні.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив представник Росії Василь Небензя. За його словами, таке рішення Альянсу буде не просто ескалацією конфлікту.

"Якщо рішення про зняття обмежень дійсно прийняте або буде прийняте, це означатиме, що з цього моменту країни НАТО розпочинають пряму війну з Росією", — сказав він.

Відповідно до цього, Росія буде вимушена приймати відповідні рішення з усіма наслідками, які випливають для західних агресорів. Подібний потенційний розвиток ситуації принципово змінить відносини РФ "із західним табором".

"Відмазатися від відповідальності і перевалити всю провину на Київ у наших західних колег вже не вийде", — сказав Небензя.

Зауважимо, що схожу заяву зробив лідер Росії Володимир Путін. Але в ній він притягнув до відповідальності не тільки Альянс, а й США та інші європейські країни.

"Якщо це рішення буде ухвалено, це означає не що інше, як пряма участь країн НАТО, Сполучених Штатів, європейських країн у війні в Україні. Це їхня пряма участь. І це вже, звісно, ​​суттєво змінює саму сутність, саму природу конфлікту. Це означає, що країни НАТО, США, європейські країни воюють із Росією", – сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами міністра закордонних справ (МЗС) Росії Сергія Лаврова, Україні давно дозволили удари західною далекобійною зброєю по території РФ.