Запрет на удары по России снят? Зеленский встретился с Блинкеном и Ламми

Запрет на применение Storm Shadow вскоре могут снять

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главными дипломатами США и Великобритании Энтони Блинкеном и Девидом Ламми. В частности они подняли вопрос применения дальнобойного оружия.

Об этом говорится в сообщении в telegram-канале главы государства. По его словам, внимание также было уделено подготовке к следующему Саммиту мира.

"Все ключевые вопросы обсудили. Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны. Это касается и дальнобойного оружия, и обеспечения боевых бригад на фронте и общей стратегии приближения справедливого мира", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский проинформировал о ситуации на передовой и первоочередные потребности украинских военных. Кроме того, он отдельно подчеркнул, что для Украины важно как можно быстрее получить возможность бить западным дальнобойным оружием по территории России.

Решение о разрешении бить западным оружием по российской территории публично Блинкеном и Ламми не озвучивалось. Однако издание The Guardian пишет, что министры намекнули на то, что это ограничение будет снято.

Отмечается, что они переговорят со своим руководством по возвращению из Украины, а затем в пятницу президент США Джо Байден проведет встречу с премьером Британии Кейром Стармером.

Источники издания сообщили, что Британия уже приняла решение разрешить удары ракетами Storm Shadow по российским объектам, однако публичного объявления об этом не будет из-за "стратегического характера" этого вопроса. Кроме того, Стармер и Байден не будут давать совместную пресс-конференцию по итогу встречи.

Также источники издания говорят, что Блинкен и Ламми не приезжали бы в Киев, если бы такого решения не было. В материале говорится, что разрешение касается британских крылатых ракет, однако об ATACMS там не упоминается.

Кроме того, сообщается, что ограничение на удары на расстоянии дальше чем 300 километров все еще будет в силе, чтобы "избежать безрассудных и ненужных атак". То есть Москва пока остается в безопасности.

Как сообщалось ранее, пересмотр решения о применении дальнобойного оружия происходит на фоне информации о получении Россией иранских баллистических ракет. США уже ввели новые санкции против Тегерана, однако там говорили, что готовы и к более жестким действиям.