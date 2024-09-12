Дело якобы осталось за малым

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Украине давно разрешили удары западным дальнобойным оружием по территории РФ. Сейчас партнеры якобы ломают голову, как это осторожно и красиво подать.

Об этом он заявил во время конференции по "украинскому кризису" и его решению 12 сентября. На которой, по данным росСМИ, присутствует более 80 послов разных стран.

"Москва не сомневается, что решение снять ограничения для Киева на использование дальнобойных ракет по российской территорией было принято давно, сейчас его пытаются красиво оформить", — сказал Лавров.

В то же время, Нидерланды уже разрешили Украине бить своим оружием по территории России. При этом каких-либо ограничений по расстоянию нет.

Напомним, недавно глава МИД РФ назвал мирную инициативу президента Украины Владимира Зеленского "ультиматумом чистой воды". По его словам, РФ никогда не рассматривала всерьез "формулу Зеленского". Также он сказал, что ни одна из мирных инициатив, которые выдвигают "партнеры", якобы "не касается прав русскоязычных людей".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США могут позволить Украине бить их оружием по территории РФ. Но президенту Украины Владимиру Зеленскому уже выдвинули условия для этого.