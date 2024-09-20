"Это Украина. Точка": в МИД отреагировали на польское предложение по Крыму и ООН

В МИД заявили, что ожидают полноценной деоккупации всей территории Украины, включая Крымский полуостров

Территориальная целостность Украины не была и не может быть предметом для обсуждений или каких-либо компромиссов. Поэтому предложение Польши относительно передачи Крыма под мандат ООН и проведения "честного референдума" там неприемлемо.

Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Там отметили, что Крым – центр тяжести европейской архитектуры безопасности, отдавать его российским оккупантам нельзя.

"Крым — это Украина. Точка. На стороне Украины наши Силы Обороны, партнеры, Устав ООН и международное право", — подчеркнули в министерстве.

Также в МИД заявили, что ожидают полноценную деоккупацию всей территории Украины, включая Крымский полуостров. Мнение России на этот счет, а также мнения желающих удовлетворить аппетиты агрессора Украину не интересуют.

"Ожидаем дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению международного права и Устава ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность, а также привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины и за все совершенные преступления. Все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять, тем или иным образом, аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права", – резюмировали в МИД.

Напомним, что польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выдвинул предложение о передаче временно оккупированного Крыма под управление ООН для проведения там "справедливого референдума". Это заявление вызвало негативную реакцию главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Он охарактеризовал такие предложения как неприемлемые и циничные, не отвечающие интересам Украины и крымских татар.