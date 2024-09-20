Обеспечивают российскую войну: Зеленский ввел санкции против лиц и компаний из трех стран

Под санкции попали юридические и физические лица из Китая, Ирана и России

Президент Владимир Зеленский 19 сентября подписал указ об очередных санкциях против России и союзных Кремлю режимов. Под ограничения попали шесть физических лиц и более 40 юридических лиц из РФ, Китая и Ирана.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины. Указы №638/2024 и №639/2024 опубликовали вечером 19 сентября.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 сентября 2024 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", – говорится в тексте документов.

Указ №638/2024 вводит санкции Украины против 40 юридических и шести физических лиц из РФ, Ирана и КНР сроком на десять лет. Указ 639/2024 вводит отдельные санкции против двух российских предприятий: ООО "Завод судовой светотехники "Маяк" и Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод".

Как писал "Телеграф", Россия имеет возможность и дальше получать микросхемы и другие компоненты. Причем около 80% из них произведено в США. Эти микросхемы находятся в составе крылатых ракет, которыми Россия регулярно бьет по украинским городам.

Запад не перестает поставлять российскому режиму компоненты для оружия, которым убивают украинцев. Так, в российской ракете "Искандер-М", одной из которых враг 3 сентября ударил по Полтаве, нашли по меньшей мере 34 иностранных компонента.