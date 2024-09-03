Все таки санкции работают? Выяснилось, зачем Путин поехал в Монголию

В Кремле не знают куда девать газ, который раньше покупала Европа

Путин еще в понедельник, 2 сентября, прибыл в Монголию. Глава Кремля поехал в соседнюю страну упрашивать местную власть все же разрешить строительство "Силы Сибири-2" — газопровода в Китай через монгольскую территорию.

Об этом сообщают росСМИ. Для большей убедительности российский президент пообещал, что монгольские потребители тоже смогут воспользоваться этим голубым топливом.

Проект газопровода из России в Китай через Монголию сейчас проходит госэкспертизу, сообщил Путин.

Накануне этого визита китайское издание The South China Morning Post со ссылкой на бывшего члена Совета безопасности Монголии Мунхнара Байарлхавга написало, что строительство газопровода отложили. Китай требовал от РФ опустить цены на газ.

Проект данного газопровода для РФ важен. Он позволит перенаправить в Китай часть газа, который ранее Россия поставляла в Европу.

В рамках "Сила Сибири-2" в Монголии планировали построить 2,5 тысячи километров газопровода. Однако власти не включили его в план национального развития до 2028 года.

"Мы вступаем в долгую паузу, поскольку Москва больше не верит, что может получить от Пекина сделку, которую хочет, и, вероятно, проект откладывается до лучших времен", – заявил тогда Мунхнар Байарлхавг.

Напомним, что экспорт газа из России в Европу в 2023 году сократился до минимального уровня с 1970-х годов. После взрыва "Северных потоков" перенаправить в Китай российский газ, шедший в Европу, сложно.

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