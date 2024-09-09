Шольц предлагает мир за счет украинских территорий? Интересные детали нового "мирного плана"

Так он хочет во что бы то ни стало удержаться за свой пост, пишут СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит мирный план для Украины. Однако в нем может быть прописано условие передачи России части украинских территорий.

Об этом сообщает издание La Repubblica. По данным журналистов, Шольц, потерпевший на европейских и региональных выборах целый ряд неудач, хочет "укрепить" собственные позиции за счет Украины. В частности, он хочет "разыграть" карту украинских территорий.

Издание пишет, что Олаф Шольц любым способом хочет усадить Россию за стол переговоров. В мирном плане предполагается сохранение за Россией захваченных территорий. И, как пишет газета, ожидается, что власти Украины примут территориальные уступки.

Главное о результатах выборов в восточногерманских землях

Партия канцлера Шольца (СДПГ) потерпела поражение в Тюрингии и Саксонии. Ультраправа АдН (немецкие спецслужбы классифицируют ее как правоэкстремистскую) набрала более 30% голосов в обеих землях. Пророссийские партии (АдН, BSW, Лева), выступающие против поддержки Украины, получили значительную поддержку: 61,7% в Тюрингии и 46,9% в Саксонии. Так что формирование правительства будет сложным, возможны коалиции с участием пророссийских сил. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер рассматривает возможность коалиции между его партией Христианско-демократический Союз и СДПГ (партия Шольца) с BSW.

На 22 сентября также планируются выборы в Браненбурге, и если их результаты будут столь же разрушительны для Шольца, он может уйти в отставку. Чиновник не хочет этого допустить, а наоборот – войти в историю как "канцлер мира". Чтобы выйти из затруднительного положения, Шольц хочет как можно быстрее продвинуться по украинскому вопросу, предусматривает газета.

Также недавно "Телеграф" рассказывал о неожиданном заявлении Шольца о скором завершении войны в Украине. "Я считаю, что сейчас пора обсудить, как прийти в мир из этого состояния войны, действительно более быстрыми темпами", — сказал канцлер Германии.