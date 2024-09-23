Поговорили о победе и не только: Зеленский встретил Шольца в Нью-Йорке

Глава государства проведет встречи и с другими политиками

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Это произошло во время визита украинского лидера в Нью-Йорк.

По данным Укринформа, встреча состоялась в здании постоянного представительства Украины в ООН. Политики сделали несколько совместных фото, после чего поговорили вне присутствия журналистов.

Вместе с тем заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эфире единого марафона новостей рассказал, что обсуждение коснулось усиления военной помощи.

"Говорили о том, каким образом Германия может помочь Украине и на поле боя, и вопрос продолжения поставок оружия, и вопрос реализации Формулы мира, Саммит мира, и обеспечение нашей победы", — сказал он.

Также Жовква добавил, что Зеленский проведет еще несколько двусторонних встреч во время нахождения в США, но не стал уточнять с кем именно.

Как сообщалось ранее, Зеленский намерен представить план победы президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

Также не исключается, что он проведет встречу с кандидатом на выборах от республиканцев Дональдом Трампом. В предыдущий раз они виделись 2019 году.