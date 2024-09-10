Россия может присоединиться к Саммиту мира, но при одном условии: Шольц назвал требование

Шольц видит Россию участником мирного процесса

Глава немецкого правительства Олаф Шольц выступает за участие России в Саммите мира. Однако для этого должно быть исполнено важное условие — Россия должна прекратить атаки на Украину.

Канцлер Германии считает, что саммит не будет иметь смысла, если агрессия будет продолжаться. Об этом он сказал на мероприятии "Vorwärts", пишет издание Tagesschau.

Олаф Шольц отметил важность военной поддержки Украины. В то же время, он призвал искать пути выхода из войны. По словам Шольца, и он, и руководство Украины стремятся провести еще один мирный саммит с участием России.

"Конечно, это не сработает, если человек, который должен там сидеть, при этом говорит: "А я продолжаю атаковать", — отметил политик, намекая на позицию Владимира Путина.

Канцлер отметил необходимость ключевых политических качеств в этой ситуации: ясности, твердости и характера. "Это основа обеспечения мира и безопасности в Европе", — добавил он.

Напомним, в недавнем интервью ZDF канцлер поддержал идею участия России в будущем Саммите мира, отметив, что пора обсуждать пути скорейшего прекращения войны. Эта позиция Шольца вызвала острую критику со стороны главной оппозиционной партии Германии – Христианско-демократического союза (ХДС).

Штеффен Гебештрайт, представитель немецкого правительства, 9 сентября заявил, что хотя процесс достижения мира в Украине сложный, он уже начался. При этом он подчеркнул, что условия мира не должны диктоваться Россией.

Ранее "Телеграф" писал, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит мирный план для Украины. Однако в нем может быть прописано условие передачи России части украинских территорий.